В Москве поступила информация о минировании четырех судов

Из-за анонимных сообщений об угрозе взрывов в Москве эвакуированы четыре суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда.

«Сотрудники и посетители покинули здание», — заявили собеседник агентства.

В столице провели эвакуацию Хорошевского, Чертановского, Таганского и Никулинского судов. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Уже более трех недель длится волна сообщений о «минировании» общественных объектов и зданий в Санкт-Петербурге и Москве. Под анонимные угрозы попадают школы, детские сады, вокзалы, станции метрополитена и иные соцобъекты. После экстренной эвакуации сотрудники оперативных служб проводят полную проверку указанных зданий, однако еще ни разу не обнаружили опасные или взрывчатые вещества.