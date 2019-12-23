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Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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10:45   23 Декабря 2019
Россия

В Москве поступила информация о минировании четырех судов

В Москве поступила информация о минировании четырех судов

Из-за анонимных сообщений об угрозе взрывов в Москве эвакуированы четыре суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда.

«Сотрудники и посетители покинули здание», — заявили собеседник агентства.

В столице провели эвакуацию Хорошевского, Чертановского, Таганского и Никулинского судов. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Уже более трех недель длится волна сообщений о «минировании» общественных объектов и зданий в Санкт-Петербурге и Москве. Под анонимные угрозы попадают школы, детские сады, вокзалы, станции метрополитена и иные соцобъекты. После экстренной эвакуации сотрудники оперативных служб проводят полную проверку указанных зданий, однако еще ни разу не обнаружили опасные или взрывчатые вещества.

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Автор: Роман Самойлов
#москва #минирование

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