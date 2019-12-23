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10:52   23 Декабря 2019
Россия

Сервисам «Яндекс.Видео» и YouTube грозят вечной блокировкой в России

Сервисам «Яндекс.Видео» и YouTube грозят вечной блокировкой в России

Генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко пригрозил сервисам YouTube и «Яндекс.Видео» вечной блокировкой, если они не удалят аудиокниги. Об этом пишет газета «Ведомости» 23 декабря.

Издательство «Эксмо» еще в начале декабря выиграла суд по делу о пиратстве, однако на обоих порталах все еще можно найти нелегальную версию аудиокниги Лю Цысиня «Задача трех тел». Согласно российскому законодательству, при повторном нарушении закона правообладатель может потребовать вечной блокировки ресурса.

«Мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России», — заявил Рябыко.

Сервисам «Яндекс.Видео» и YouTube грозят вечной блокировкой в России

Стоит отметить, что в начале декабря на большой пресс-конференции премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что американский видеохостинг YouTube будет работать в нашей стране.

«Ничего не закрывается», — подчеркивал он.

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Автор: Анна Манц
#авторское право #youtube #блокировка #пиратство #яндекс.видео

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