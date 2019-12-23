Сервисам «Яндекс.Видео» и YouTube грозят вечной блокировкой в России

Генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко пригрозил сервисам YouTube и «Яндекс.Видео» вечной блокировкой, если они не удалят аудиокниги. Об этом пишет газета «Ведомости» 23 декабря.

Издательство «Эксмо» еще в начале декабря выиграла суд по делу о пиратстве, однако на обоих порталах все еще можно найти нелегальную версию аудиокниги Лю Цысиня «Задача трех тел». Согласно российскому законодательству, при повторном нарушении закона правообладатель может потребовать вечной блокировки ресурса.

«Мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России», — заявил Рябыко.

Стоит отметить, что в начале декабря на большой пресс-конференции премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что американский видеохостинг YouTube будет работать в нашей стране.