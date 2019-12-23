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10:37   23 Декабря 2019
Россия

Россияне назвали топ сериалов и фильмов 2019 года

Россияне назвали топ сериалов и фильмов 2019 года

Россияне назвали топ сериалов и фильмов 2019 года, сообщает группа Mediascope, которая провела исследование «Медиапотребление в регионах России».

Так, в топ-3 любимых сериалов у россиян в 2019 году попали «Игра престолов», «След» и «Тайны следствия». Кроме того, в список лучших попали сериалы «Пес», «Сваты», «Ментовские войны», «17 мгновений весны», «Ликвидация», «Шеф» и «Доктор Хаус».

В список любимых фильмов завершающегося года вошли картины Т-34», «Джокер» и «Движение вверх». Часто респонденты также называли «Зеленую милю», «Мстителей», «Малефисенту» и «Текст».

Эксперты говорят, что было сложно создать единый рейтинг, так как россияне называли более 800 уникальных наименований, но значимое количество голосов набрали лишь те, которые попали в топ, передает РИА Новости.

Ранее жители России назвали список своих самых любимых современных телевизионных программ.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #фильмы #игра престолов #сериалы

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