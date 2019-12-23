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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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10:38   23 Декабря 2019
Россия

Перед визитом Путина на дне Финского залива нашли и обезвредили мины

Перед визитом Путина на дне Финского залива нашли и обезвредили мины

Моряки Балтийского флота нашли и обезвредили на дне Финского залива множество немецких мин времен Второй мировой войны. Это произошло летом 2019 года перед визитом российского лидера Владимира Путина, заявил командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.

Всего было уничтожено два десятка боеприпасов, пишет газета «Красная звезда». Обнаруженные экипажем тральщика «Александр Обухов» мины подняли на поверхность и уничтожили с помощью роботизированной подводной техники, отметил адмирал.

Напомним, Путин в бастискафе погружался на дно Финского залива вблизи Петербурга в конце июля. Там президент осматривал затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга».

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #мины #финский залив

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