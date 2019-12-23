Кандидат от «Единой России» одержал победу на выборах главы Абакана
Председатель территориальной избирательной комиссии Маргарита Лавриненко заявила, что выборы мэра Абакана окончательно состоялись. По результатам полной проверки кандидат от «Единой России» Алексей Лемин одержал победу.
«Выборы признаны состоявшимися и действительным. Итоговый протокол подписан. Алексей Викторович Левин избран главой города», — сообщила Лавриненко.
В октябре этого года в ДТП погиб мэр Абакана Николай Булакин. Досрочные выборы главы столицы Хакасии состоялись 22 декабря. На пост претендовали четыре кандидата: заместитель директора ООО «Управление механизации19» Василий Мельцер, занимающий должность заместителя главы столицы по вопросам градостроительства, землеустройства и архитектуры от партии ЛДПР Михаил Молчанов, директор ООО «Терра» Иван Аксенов и член партии «Единая Россия» Алексей Лемин.
По данным избирательной комиссии, в пользу кандидата от «Единой России» отдали свои голоса 87,16% избирателей, за Михаила Молчанова – 5,08%, За Ивана Аксенова – 3,03% и за Василия Мельцер – 2, 63% голосов. Явка на выборы составила более более 20%. На всех избирательных участках уверенно лидировал Алексей Лемин.
В результате ДТП 14 октября в Красноярском крае погиб мэр Абакана Михаил Булакин. По данным ГИБДД, автомобиль мэра вылетел в кювет и врезался в препятствие на 433-м километре трассы Р-257. По предварительной информации, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем. Михаил Булакин умер на месте до приезда скорой помощи.