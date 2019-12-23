Председатель территориальной избирательной комиссии Маргарита Лавриненко заявила, что выборы мэра Абакана окончательно состоялись. По результатам полной проверки кандидат от «Единой России» Алексей Лемин одержал победу.

«Выборы признаны состоявшимися и действительным. Итоговый протокол подписан. Алексей Викторович Левин избран главой города», — сообщила Лавриненко.

В октябре этого года в ДТП погиб мэр Абакана Николай Булакин. Досрочные выборы главы столицы Хакасии состоялись 22 декабря. На пост претендовали четыре кандидата: заместитель директора ООО «Управление механизации19» Василий Мельцер, занимающий должность заместителя главы столицы по вопросам градостроительства, землеустройства и архитектуры от партии ЛДПР Михаил Молчанов, директор ООО «Терра» Иван Аксенов и член партии «Единая Россия» Алексей Лемин.

По данным избирательной комиссии, в пользу кандидата от «Единой России» отдали свои голоса 87,16% избирателей, за Михаила Молчанова – 5,08%, За Ивана Аксенова – 3,03% и за Василия Мельцер – 2, 63% голосов. Явка на выборы составила более более 20%. На всех избирательных участках уверенно лидировал Алексей Лемин.

В результате ДТП 14 октября в Красноярском крае погиб мэр Абакана Михаил Булакин. По данным ГИБДД, автомобиль мэра вылетел в кювет и врезался в препятствие на 433-м километре трассы Р-257. По предварительной информации, причиной ДТП могли стать проблемы с сердцем. Михаил Булакин умер на месте до приезда скорой помощи.