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Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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10:14   23 Декабря 2019
Россия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в красноярской больнице

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в красноярской больнице

Жительница Томска, пропавшую 16 лет назад, нашли в психоневрологическом интернате в Красноярске.Туда она попала подростковом возрасте в 2003 году. Тогда девочка смогла назвать лишь свое имя.

Волонтерская организация «Поиск пропавших детей — Красноярск» в феврале 2019 года распространила ориентировки по всей России и получила результат. Женщину узнал ее родной брат.

Оказалось, что в Томске у нее также есть мать, отец, пять братьев и сестер.

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Автор: Арсений Аскольский
#красноярск

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