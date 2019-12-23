Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в красноярской больнице

Жительница Томска, пропавшую 16 лет назад, нашли в психоневрологическом интернате в Красноярске.Туда она попала подростковом возрасте в 2003 году. Тогда девочка смогла назвать лишь свое имя.

Волонтерская организация «Поиск пропавших детей — Красноярск» в феврале 2019 года распространила ориентировки по всей России и получила результат. Женщину узнал ее родной брат.

Оказалось, что в Томске у нее также есть мать, отец, пять братьев и сестер.