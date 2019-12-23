Россияне назвали свои самые любимые телепрограммы, данными исследования «Медиапотребление в регионах России» поделилась компания Mediascope.

Так, в тройку лидеров входят программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым», «Мужское и женское» и «Поле чудес», именно их россияне назвали самыми любимыми телешоу.

Также в рейтинге «Новости», «Comedy Club/Comedy Women, «Вечер с Соловьевым», «60 минут», «ДНК» и «КВН». Также россияне назвали программы «Мир наизнанку», «Однажды в России», «Загадки человечества», «На ножах», «Кто против» и «Discovery».

Как говорят эксперты, у подавляющего большинства наших сограждан есть любимая телевизионная программа.

У мужчин в возрасте от 16 до 24 лет любимой является программа "Вечерний Ургант», возрастная группа 25–34 и 35–44 отметила Comedy Club, мужчины в возрасте от 45 до 54 любят программы с Игорем Прокопенко, старше 55 – Звезда. Женщины в аналогичных возрастных группах называли «Орел и решка», «Танцы на ТНТ», «Битва экстрасенсов», «ДНК» и «О самом главном».

В исследовании участвовали порядка 13 тысяч человек из 84 регионов РФ, опрос проводился по телефону, передает РИА Новости.