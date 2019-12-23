Турецкое вмешательство в Ливию уже не является секретом. «Федеральное агентство новостей» в деталях рассказало о турецкой помощи террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Напомним, что в апреле уходящего года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара перешла к освобождению Триполи, который захватили боевики ПНС. За плечами у ЛНА многочисленные победы над террористами, а избавление столицы от них — в чем и заключается последний этап операции «Аль-Карама» — станет главным достижением.

Бандитское «правительство», которое составляют выходцы из запрещенных в России «Аль-Каиды»*, «Братьев-мусульман» и ИГ*, поддерживают всего 12 стран-членов ООН, в частости Турция. Также с 2011 против африканской республики действует оружейное эмбарго Организации объединенных наций, однако 20 июня этого года турецкий лидер Тайип Эрдоган признал, что его страна нарушает запрет и поставляет ПНС Ливии оружие и оборудование.

Согласно докладу Совета безопасности ООН, в этом Анкаре периодически помогают украинские компании, такие как авиакомпания «Украина-Аэроальянс» и ООО «SkyAviatrans». Кроме этого, турецкая сторона перебрасывает ПНС «пушечное мясо» — боевиков из Сирии.

В целом, с июля по сентябрь из Турции отбыло семь грузовых кораблей с более чем 360 контейнерами с вооружением и боеприпасами. Их общий вес достигает десяти тысяч тонн. Часть денег на столь масштабную логистику берут из государственного бюджета Ливии. По официальным данным, с мая по ноябрь стоимость поставок чуть не дотягивает до 600 тысяч евро. Если же взять весь объем турецкой помощи, то по самым скромным подсчетам он превышает миллиард евро.

«Правительству» террористов помогают не только порядка шести тысяч боевиков из сирийского Идлиба, но и около 800 наемников ЧВК «SADAT» Эрдогана, а также в районе 600 бойцов турецкого спецназа.

Таким образом Эрдоган надеется решить сразу несколько вопросов: получить финансовую выгоду, разжечь на Ближнем Востоке новый конфликт взамен утихающему в Сирии, а также получить статус лидера в Исламском мире.

* «Аль-Каида», «Братья-мусульмане», «Исламское государство» (ИГ) — террористические организации, запрещены на территории России.