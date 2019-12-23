Пушков назвал пустой идеей требования Порошенко о санкциях из-за газа

Российские сенатор Алексей Пушков назвал пустой идеей требования экс-президента Украины Петра Порошенко о санкциях из-за прямых поставок газа, о которых ранее договорились Москва и Киев.

По словам Пушкова, Порошенко «опоздал на газовый поезд». Он также отметил, что введение санкций против украинских газовых компаний со стороны Киева было бы невероятным.

Порошенко опоздал на газовый поезд - он ушёл без него и против его воли. Невероятно, чтобы власти Украины ввели санкции против украинских же кампаний, подписавших контракты с Газпромом о прямых поставках после газового соглашения между Москвой и Киевом. Пустая затея Порошенко. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 23, 2019

Ранее Россия и Украина договорились о подписании контракта о продлении транзита газа. Кроме того, стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие судебные иски. В соглашении нет пункта о прямых поставках газа Украине со стороны РФ, но эта возможность не исключается.

После этого бывший украинский президент Петр Порошенко потребовал ввести санкции против компаний Украины, работающих с российским «Газпромом».