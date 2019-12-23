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Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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9:53   23 Декабря 2019
Россия

Пушков назвал пустой идеей требования Порошенко о санкциях из-за газа

Пушков назвал пустой идеей требования Порошенко о санкциях из-за газа

Российские сенатор Алексей Пушков назвал пустой идеей требования экс-президента Украины Петра Порошенко о санкциях из-за прямых поставок газа, о которых ранее договорились Москва и Киев.

По словам Пушкова, Порошенко «опоздал на газовый поезд». Он также отметил, что введение санкций против украинских газовых компаний со стороны Киева было бы невероятным.

Ранее Россия и Украина договорились о подписании контракта о продлении транзита газа. Кроме того, стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие судебные иски. В соглашении нет пункта о прямых поставках газа Украине со стороны РФ, но эта возможность не исключается.

После этого бывший украинский президент Петр Порошенко потребовал ввести санкции против компаний Украины, работающих с российским «Газпромом».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #порошенко #украина #пушков #политика #газ

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