Синоптики прогнозируют очередной температурный рекорд в Москве

Температура столичного воздуха может в понедельник обновить рекорд, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков 23 декабря.

«Максимальная температура за последний 71 год была в 2015 году — плюс 5,9 градуса, а сегодня этот рекорд может быть побит, и это тоже будет рекорд за 71 год», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Так, столбики в градусниках Москвы могут подняться до восьми градусов со знаком «плюс». В Подмосковье температура будет варьироваться от четырех до девяти градусов выше нуля. Вместе с тем прогнозируют продолжительную морось.

«Ожидается, что выпадет от пяти до семи миллиметров осадков», — уточнил специалист.

Скорость южного ветра составит четыре-девять метров в секунду, а барометр покажет атмосферное давление в 739 миллиметров ртутного столба.