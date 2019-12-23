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9:34   23 Декабря 2019
Россия

Двое детей пострадали в двойном ДТП под Саратовом

Двое детей пострадали в двойном ДТП под Саратовом

Шесть человек пострадали в двойном ДТП под Саратовом, сообщает региональная ГИБДД.

Авария случилась минувшим вечером, в воскресенье, 22 декабря, на трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Саратовской области.

24-летний мужчина за рулем ВАЗ-21124 решил обогнать впереди идущий транспорт и столкнулся на «встречке» с Kia Rio, водитель которой также совершал обгон. От удара иномарка изменила направление и вылетела на соседнюю полосу, где врезалась в ВАЗ-111730.

 

В результате пострадали шесть человек, двое из которых — трехлетний мальчик и семилетняя девочка. Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку и выясняет все обстоятельства.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #авария #дтп #чп #саратовская область

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