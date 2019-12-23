Столичные власти призвали не паниковать из-за регулярных «минирований» в Москве. К родителям школьников и детсадовцев обратился заместитель главы департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

В своем видеообращении Молев говорит, что организаторы массовой рассылки угроз о «минированиях» рассчитывали именно на то, чтобы люди начали паниковать По его словам, частота эвакуаций после сообщений о минированиях мешает учебному процессу в школах и вызывает напряженность среди родителей детей из детских садов, но безопасность является приоритетом властей в данной ситуации.

Антон Молев рассказал, что при эвакуации не нужно паниковать, а стоит спокойно выполнять инструкции учителей и воспитателей, не отбиваясь от своей группы.

На минувшей неделе Москва стала городом-рекордсменом по количеству эвакуаций из-за лжеминирований. Только за один день спецслужбы проверили более одной тысячи зданий, в ходе проверок эвакуировано свыше 170 тысяч человек. На минувшей неделе волна лжеминирований прокатилась по Дальнему Востоку, в ходе эвакуации в одном из детсадов города Биробиджан воспитательнице стало плохо, она умерла.