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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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9:14   23 Декабря 2019
Россия

Столичные власти призвали не паниковать из-за регулярных «минирований» в Москве

Столичные власти призвали не паниковать из-за регулярных «минирований» в Москве

Столичные власти призвали не паниковать из-за регулярных «минирований» в Москве. К родителям школьников и детсадовцев обратился заместитель главы департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

В своем видеообращении Молев говорит, что организаторы массовой рассылки угроз о «минированиях» рассчитывали именно на то, чтобы люди начали паниковать По его словам, частота эвакуаций после сообщений о минированиях мешает учебному процессу в школах и вызывает напряженность среди родителей детей из детских садов, но безопасность является приоритетом властей в данной ситуации.

Антон Молев рассказал, что при эвакуации не нужно паниковать, а стоит спокойно выполнять инструкции учителей и воспитателей, не отбиваясь от своей группы.

На минувшей неделе Москва стала городом-рекордсменом по количеству эвакуаций из-за лжеминирований. Только за один день спецслужбы проверили более одной тысячи зданий, в ходе проверок эвакуировано свыше 170 тысяч человек. На минувшей неделе волна лжеминирований прокатилась по Дальнему Востоку, в ходе эвакуации в одном из детсадов города Биробиджан воспитательнице стало плохо, она умерла.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #лжеминирование

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