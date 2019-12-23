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9:24   23 Декабря 2019
Россия

Издание Федерального Собрания рассказало о самых обсуждаемых в СМИ законах 2019 года

Издание Федерального Собрания рассказало о самых обсуждаемых в СМИ законах 2019 года

Свыше полутысячи новых законов принял российский парламент за уходящий год. «Парламентская газета» — официальное издание Федерального Собрания — и агрегатор «СМИ2» подготовили рейтинг документов, которые привлекли наибольшее внимание прессы.

На первом месте оказался закон, обязывающий платежные системы оповещать клиентов о блокировке счетов и операций. Вторым по обсуждаемости стал инициированный министерством труда и социальной защиты документ, дающий работникам право самим выбирать зарплатный банк. Первую тройку закрывает новая статья в Уголовном кодексе России  — «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Издание Федерального Собрания рассказало о самых обсуждаемых в СМИ законах 2019 года

В топ-10 также попало введение электронных трудовых книжек, возможное освобождение водителей от штрафа за превышение средней скорости, предустановленный на смартфоны российский софт. Помимо этого, СМИ часто упоминали увеличение пенсий малообеспеченных россиян и приостановку выполнения Москвой обязанностей по Договору о ракетах средней и меньшей дальности.

На последних десяти местах, в частности, расположились законы, защищающие бригады скорой помощи от автохамов, продлевающие дачную амнистию, касающиеся надежного Рунета и наказывающие за фейки и оскорбление государственных символов.

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Автор: Анна Манц
#закон #рейтинг

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