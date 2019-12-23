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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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8:52   23 Декабря 2019
Россия

Сенатор Рязанский попросил правительство РФ приостановить продажу снюсов

Сенатор Рязанский попросил правительство РФ приостановить продажу снюсов

Сенатор Валерий Рязанский попросил правительство России приостановить продажу снюсов и жевательных конфет, содержащих никотин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рязанского, если правительство согласится с просьбой Совфеда, то запрет может начать действие уже с первого дня 2020 года. Сенатор говорит, что необходимо принимать меры для того, чтобы защитить детей и подростков во время новогодних каникул.

Напомним, в Ставропольском и Краснодарском крае уже действует запрет на продажу снюсов. В начале декабря в Красноярске местный депутат нашел двух подростков без сознания, которые отравились снюсами. Пострадавших доставили в больницу, одного из них пришлось откачивать в реанимации.

Ранее детский обмудсмен Анна Кузнецова предложила ввести уголовную ответственность за продажу снюсов подросткам.

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Автор: Ольга Воскресенская
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