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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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8:33   23 Декабря 2019
Россия

Названа причина сбоя в движении поездов на МЦД-2 утром 23 декабря

Названа причина сбоя в движении поездов на МЦД-2 утром 23 декабря

Названа причина сбоя в движении поездов на на Московском центральном диаметре - 2 (МЦД-2) утром в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает Центральная пригородная пассажирская компания.

По данным компании, сбой случился из-за потери напряжения в контактной сети. Из-за инцидента интервалы в движении поездов на МЦД-2 и на Курском направлении пришлось увеличить.

Пассажирам приносят извинения за неудобства, эксперты делают все для того, чтобы восстановить прежний интервал в движении поездов, отметили в ЦППК.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #мцд

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