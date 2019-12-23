Названа причина сбоя в движении поездов на МЦД-2 утром 23 декабря

Названа причина сбоя в движении поездов на на Московском центральном диаметре - 2 (МЦД-2) утром в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает Центральная пригородная пассажирская компания.

По данным компании, сбой случился из-за потери напряжения в контактной сети. Из-за инцидента интервалы в движении поездов на МЦД-2 и на Курском направлении пришлось увеличить.

Пассажирам приносят извинения за неудобства, эксперты делают все для того, чтобы восстановить прежний интервал в движении поездов, отметили в ЦППК.