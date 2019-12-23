Названа причина сбоя в движении поездов на МЦД-2 утром 23 декабря
Названа причина сбоя в движении поездов на на Московском центральном диаметре - 2 (МЦД-2) утром в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает Центральная пригородная пассажирская компания.
По данным компании, сбой случился из-за потери напряжения в контактной сети. Из-за инцидента интервалы в движении поездов на МЦД-2 и на Курском направлении пришлось увеличить.
Пассажирам приносят извинения за неудобства, эксперты делают все для того, чтобы восстановить прежний интервал в движении поездов, отметили в ЦППК.
❗️Поезда на МЦД-2 и Курском направлении следуют с увеличенными интервалами из-за потери напряжения в контактной сети. Коллеги из РЖД прилагают все усилия для скорейшего восстановления интервала. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.— ЦППК (@centralppk) December 23, 2019