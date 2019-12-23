Эксперты советуют покупать новогодние подарки в крупных торговых сетях и специализированных магазинах, об этом сообщает Роскачество. По данным специалистов, в большинстве случаев, в этих точках продают те подарки, которые собирают непосредственно на производстве, поэтому в упаковку не попадут товары из разных партий, а срок годности практически везде одинаковый, что исключит возможность отравления.

Ведомство также предлагает россиянам самостоятельно собрать новогодний подарок. Эксперты советуют при этом всегда обращать внимание на данные о производителе и фасовщике продукции, а также о сроке годности. Если выбрать набор с самой близкой к дню покупки датой фасовки, то тогда вафли и печенье окажутся свежими.

Специалисты напоминают, что в конфетах и сладостях должны отсутствовать усилители вкуса, консерванты под грифом Е, а также натуральный кофе и синтетические красители.