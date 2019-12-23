Новогодний квест ждет пассажиров метро Москвы, передает пресс-служба компании. Квест начнется в понедельник, 23 декабря, и будет проходить на 12 станциях столичной подземки.

Как сообщили организаторы, на 12 станциях метро разместят специальные плакаты с поздравлениями, отсканировав которые, можно увидеть праздничную открытку, созданную специально для москвичей и гостей столицы в преддверии новогодних праздников. Некоторые открытки будут содержать в себе сюрприз, который можно будет получить на стойке «Живое общение» станции «Пушкинская» и «Тверская».

Для участия в квесте пассажирам нужно скачать приложение Metro-Live и следовать инструкциям, говорят организаторы.