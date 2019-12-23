Кот Мостик останется на объекте на несколько месяцев после открытия Крымского моста

Кот Мостик, который является талисманом Керченского моста, останется на объекте на несколько месяцев после его открытия, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Отмечается, что уже сейчас Мостику делают заманчивые предложения на тему трудоустройства после сдачи моста, но пока работа на объекте не завершена, поэтому кот останется в Крыму.

В инфоцентре отмечают, что именно Мостик первым пробежал по новым рельсам и проверил железную дорогу, а в минувшем году он испытал новый асфальт перед тем, как по мосту запустили автомобильное движение.

Мостик появился на объекте в 2015 году, строителям его подбросили неизвестные. Изображение кота украшает опору Крымского моста через Керченский пролив, его держит на руках нарисованный строитель. У Мостика есть свой Instagram, на него подписано более 51 тысячи пользователей соцсети.

Российский лидер Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря.