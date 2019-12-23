Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Эксперты советуют покупать новогодние подарки в крупных торговых сетях

Эксперты советуют покупать новогодние подарки в крупных торговых сетях

 Новогодний квест ждет пассажиров метро Москвы

Новогодний квест ждет пассажиров метро Москвы
Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
Укравший книгу посол Мексики в Аргентине уволился и проходит неврологическое лечение

Укравший книгу посол Мексики в Аргентине уволился и проходит неврологическое лечение

 Китай снизит пошлины на более чем 850 видов заграничной продукции с 1 января

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов заграничной продукции с 1 января
Эксперты советуют покупать новогодние подарки в крупных торговых сетях

Эксперты советуют покупать новогодние подарки в крупных торговых сетях

 Новогодний квест ждет пассажиров метро Москвы

Новогодний квест ждет пассажиров метро Москвы
Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
Укравший книгу посол Мексики в Аргентине уволился и проходит неврологическое лечение

Укравший книгу посол Мексики в Аргентине уволился и проходит неврологическое лечение

 Китай снизит пошлины на более чем 850 видов заграничной продукции с 1 января

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов заграничной продукции с 1 января
7:49   23 Декабря 2019
Россия

Кот Мостик останется на объекте на несколько месяцев после открытия Крымского моста

Кот Мостик останется на объекте на несколько месяцев после открытия Крымского моста

Кот Мостик, который является талисманом Керченского моста, останется на объекте на несколько месяцев после его открытия, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Отмечается, что уже сейчас Мостику делают заманчивые предложения на тему трудоустройства после сдачи моста, но пока работа на объекте не завершена, поэтому кот останется в Крыму.

В инфоцентре отмечают, что именно Мостик первым пробежал по новым рельсам и проверил железную дорогу, а в минувшем году он испытал новый асфальт перед тем, как по мосту запустили автомобильное движение.

Мостик появился на объекте в 2015 году, строителям его подбросили неизвестные. Изображение кота украшает опору Крымского моста через Керченский пролив, его держит на руках нарисованный строитель. У Мостика есть свой Instagram, на него подписано более 51 тысячи пользователей соцсети.

Российский лидер Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #общество #крымский мост #кот мостик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...