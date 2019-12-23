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Более двух тонн топлива с затонувшей баржи оказалось в воде у Галапагосских островов

Более двух тонн топлива с затонувшей баржи оказалось в воде у Галапагосских островов

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8:32   23 Декабря 2019
Весь мир

Более двух тонн топлива с затонувшей баржи оказалось в воде у Галапагосских островов

Более двух тонн топлива с затонувшей баржи оказалось в воде у Галапагосских островов

Баржа затонула в порту острова Сан-Кристобаль в составе Галапагосского архипелага в Тихом океане, в результате более двух тонн дизельного топлива оказалось в воде, сообщается в воскресенье в Twitter администрации национального природного парка Галапагосских островов.

На баржу пытались погрузить дизельный генератор с помощью подъемного крана, который рухнул на нее с пирса, из-за чего судно затонуло и пострадал один человек.

«Национальный парк совместно с ВМС Эквадора устанавливают защитный барьер и укладывают впитывающие материалы для снижения риска для окружающей среды из-за инцидента, в результате которого затонула баржа Orca с 600 галлонами дизельного топлива», — заявило руководство парка.

Министр охраны окружающей среды Эквадора, в состав которого входит архипелаг, Рауль Ледесма Уэрта в Twitter распорядился направить все необходимые ресурсы на ликвидацию последствий ЧП.

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Автор: Мария Милкевич
#разлив топлива #галапагосские острова

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