Более двух тонн топлива с затонувшей баржи оказалось в воде у Галапагосских островов

Баржа затонула в порту острова Сан-Кристобаль в составе Галапагосского архипелага в Тихом океане, в результате более двух тонн дизельного топлива оказалось в воде, сообщается в воскресенье в Twitter администрации национального природного парка Галапагосских островов.

На баржу пытались погрузить дизельный генератор с помощью подъемного крана, который рухнул на нее с пирса, из-за чего судно затонуло и пострадал один человек.

«Национальный парк совместно с ВМС Эквадора устанавливают защитный барьер и укладывают впитывающие материалы для снижения риска для окружающей среды из-за инцидента, в результате которого затонула баржа Orca с 600 галлонами дизельного топлива», — заявило руководство парка.

Министр охраны окружающей среды Эквадора, в состав которого входит архипелаг, Рауль Ледесма Уэрта в Twitter распорядился направить все необходимые ресурсы на ликвидацию последствий ЧП.