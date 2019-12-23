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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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7:26   23 Декабря 2019
Россия

Эксперты назвали самые покупаемые продукты россиян в 2019 году

Эксперты назвали самые покупаемые продукты россиян в 2019 году

Эксперты назвали самые покупаемые продукты россиян в 2019 году, исследование проводила группа «Тинькофф» на основе десяти миллионов электронных чеков из супермаркетов и небольших продуктовых магазинов.

Так, список возглавили безалкогольные напитки, пиво и вода, именно эти товары россияне покупали чаще остальных. Далее в рейтинге хлеб, затем — сыр. Кроме того, в топ попали сигареты, молоко, йогурт и куриные яйца. Последнюю строчку рейтинга замыкает творог.

Абсолютным лидером продаж стали пакеты, их решили не включать в рейтинг самых покупаемых товаров. Эксперты говорят, что пакеты уже несколько лет уверенно держатся в лидерах и не собираются сдавать позиции.

В список самых затратных покупок для россиян в этом году вошли пиво, сыр и вино. В среднем каждый россиянин потратил на них от 409 до 431 рубля. В этом же списке — курица, молоко, безалкогольные напитки, колбасные изделия, масло и водка. По данным исследования, россияне в 1,5 раза больше тратят на пиво, чем на молоко.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #продукты #питание #магазины

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