Средний чек россиян за один поход в магазин снизился на семь процентов за год, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование группы «Тинькофф».

Группа проводила исследование электронных чеков более десяти миллионов клиентов банка «Тинькофф» по всем картам в супермаркетах и небольших магазинах с начала текущего года. Выяснилось, что третий год подряд средний чек за один поход в магазин снижается. В 2019 году он сократился на семь процентов и составил 518 рублей.

Эксперты говорят, что снижение среднего чека связано с тем, что россияне стали чаще ходить в магазин, но покупать продуктов и товаров на меньшую сумму. В частности, в июне средний чек составил 480 рублей, а вот в декабре ожидается сумма в 625 рублей, что связано с предстоящими праздниками.

Сумма трат на одного гражданина РФ за месяц выросла на 6,6 процента, передают эксперты. В среднем за месяц человек тратит 7430 рублей в продуктовых магазинах, годовая сумма составляет 89 тысяч 130 рублей.