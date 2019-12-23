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 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

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6:59   23 Декабря 2019
Россия

Средний чек россиян за один поход в магазин снизился на семь процентов за год

Средний чек россиян за один поход в магазин снизился на семь процентов за год

Средний чек россиян за один поход в магазин снизился на семь процентов за год, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование группы «Тинькофф».

Группа проводила исследование электронных чеков более десяти миллионов клиентов банка «Тинькофф» по всем картам в супермаркетах и небольших магазинах с начала текущего года. Выяснилось, что третий год подряд средний чек за один поход в магазин снижается. В 2019 году он сократился на семь процентов и составил 518 рублей.

Эксперты говорят, что снижение среднего чека связано с тем, что россияне стали чаще ходить в магазин, но покупать продуктов и товаров на меньшую сумму. В частности, в июне средний чек составил 480 рублей, а вот в декабре ожидается сумма в 625 рублей, что связано с предстоящими праздниками.

Сумма трат на одного гражданина РФ за месяц выросла на 6,6 процента, передают эксперты. В среднем за месяц человек тратит 7430 рублей в продуктовых магазинах, годовая сумма составляет 89 тысяч 130 рублей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #магазин #покупки

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