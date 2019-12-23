Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Калмыкия возглавила список самых закредитованных регионов РФ

Калмыкия возглавила список самых закредитованных регионов РФ

 Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса на Камчатке

Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса на Камчатке
Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
Китай снизит пошлины на более чем 850 видов заграничной продукции с 1 января

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов заграничной продукции с 1 января

 Трамп побеседовал во Флориде с морпехом, обвинявшимся в военных преступлениях в Ираке

Трамп побеседовал во Флориде с морпехом, обвинявшимся в военных преступлениях в Ираке
Калмыкия возглавила список самых закредитованных регионов РФ

Калмыкия возглавила список самых закредитованных регионов РФ

 Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса на Камчатке

Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса на Камчатке
Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
Китай снизит пошлины на более чем 850 видов заграничной продукции с 1 января

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов заграничной продукции с 1 января

 Трамп побеседовал во Флориде с морпехом, обвинявшимся в военных преступлениях в Ираке

Трамп побеседовал во Флориде с морпехом, обвинявшимся в военных преступлениях в Ираке
6:36   23 Декабря 2019
Россия

Калмыкия возглавила список самых закредитованных регионов РФ

Калмыкия возглавила список самых закредитованных регионов РФ

Калмыкия возглавила список самых закредитованных регионов России, таковы итоги исследования, которое проводили специалисты РИА Новости.

По данным экспертов, по количеству кредитов на одного человека лидируют северные регионы страны, а вот на юге кредитов берут меньше. Как сообщают аналитики, за последние три года россияне стали активнее брать потребительские кредиты, это связано со снижением процентных ставок.

В 2019 году выросло беззалоговое кредитование, тогда как два предыдущих года росло именно количество залогового кредитования (кредиты на автомобили и ипотека). При этом номинальная зарплата россиян выросла на 8,9 процента, тогда как объем кредитов увеличился за год на 19 процентов.

Калмыкия возглавила список самых закредитованных регионов РФ

Суммарный долг на одного экономически активного россиянина за год вырос до 227 тысяч рублей, рост составил 37 тысяч. Таким образом, средняя закредитованность выросла на 2,2 процента.

Меньше всего закредитованы жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Ингушетии, Крыма и Севастополя, а также Дагестана и Чечни. А вот больше всех закредитованы жители Калмыкии, Тувы и Курганской области.

Отметим, что расчет уровня закредитованности в российских регионах основывается на данных ЦБ РФ по объему кредитов и Росстата по зарплате и количеству экономически активных людей. Данные рассчитывались с ноября 2018 года по 1 октябрь 2019-го.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #калмыкия #закредитованность

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...