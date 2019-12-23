Калмыкия возглавила список самых закредитованных регионов РФ

Калмыкия возглавила список самых закредитованных регионов России, таковы итоги исследования, которое проводили специалисты РИА Новости.

По данным экспертов, по количеству кредитов на одного человека лидируют северные регионы страны, а вот на юге кредитов берут меньше. Как сообщают аналитики, за последние три года россияне стали активнее брать потребительские кредиты, это связано со снижением процентных ставок.

В 2019 году выросло беззалоговое кредитование, тогда как два предыдущих года росло именно количество залогового кредитования (кредиты на автомобили и ипотека). При этом номинальная зарплата россиян выросла на 8,9 процента, тогда как объем кредитов увеличился за год на 19 процентов.

Суммарный долг на одного экономически активного россиянина за год вырос до 227 тысяч рублей, рост составил 37 тысяч. Таким образом, средняя закредитованность выросла на 2,2 процента.

Меньше всего закредитованы жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Ингушетии, Крыма и Севастополя, а также Дагестана и Чечни. А вот больше всех закредитованы жители Калмыкии, Тувы и Курганской области.

Отметим, что расчет уровня закредитованности в российских регионах основывается на данных ЦБ РФ по объему кредитов и Росстата по зарплате и количеству экономически активных людей. Данные рассчитывались с ноября 2018 года по 1 октябрь 2019-го.