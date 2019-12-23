Укравший книгу посол Мексики в Аргентине уволился и проходит неврологическое лечение

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард рассказал в Twitter, что 76-летний посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро Ресио Бесерра, ранее укравший биографию Казановы из книжного магазина, уволился из-за проблем со здоровьем и проходит неврологическое лечение.

«Рикардо Валеро — большая личность, ему предстоит неврологическое лечение. Желаю скорейшего выздоровления», — заявил Эбрард.

Попытка кражи биографии Джакомо Казановы стоимостью менее 10 долларов произошла в начале декабря. Посла задержала охрана, а записи с камер наблюдения попали в местные СМИ.

После инцидента глава МИД Мексики отозвал Валеро на родину, а впоследствии распространилась информация о состоянии здоровья пожилого дипломата, который в 2012 году перенес операцию на головном мозге. Врачи отметили признаки восстановления мозговой активности, мужчина был в состоянии выполнять сложные социальные и аналитические функции. Но на фоне случившегося придется провести «комплексную переоценку с исследованиями нейровизуализации и когнитивными оценками». Врач считает, что поступок дипломата стал следствием недавних «изменений в структуре и функционировании мозга».