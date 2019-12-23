Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Эксперты советуют покупать новогодние подарки в крупных торговых сетях

Эксперты советуют покупать новогодние подарки в крупных торговых сетях

 Новогодний квест ждет пассажиров метро Москвы

Новогодний квест ждет пассажиров метро Москвы
Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
Укравший книгу посол Мексики в Аргентине уволился и проходит неврологическое лечение

Укравший книгу посол Мексики в Аргентине уволился и проходит неврологическое лечение

 Китай снизит пошлины на более чем 850 видов заграничной продукции с 1 января

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов заграничной продукции с 1 января
Эксперты советуют покупать новогодние подарки в крупных торговых сетях

Эксперты советуют покупать новогодние подарки в крупных торговых сетях

 Новогодний квест ждет пассажиров метро Москвы

Новогодний квест ждет пассажиров метро Москвы
Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
Укравший книгу посол Мексики в Аргентине уволился и проходит неврологическое лечение

Укравший книгу посол Мексики в Аргентине уволился и проходит неврологическое лечение

 Китай снизит пошлины на более чем 850 видов заграничной продукции с 1 января

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов заграничной продукции с 1 января
7:13   23 Декабря 2019
Весь мир

Укравший книгу посол Мексики в Аргентине уволился и проходит неврологическое лечение

Укравший книгу посол Мексики в Аргентине уволился и проходит неврологическое лечение

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард рассказал в Twitter, что 76-летний посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро Ресио Бесерра, ранее укравший биографию Казановы из книжного магазина, уволился из-за проблем со здоровьем и проходит неврологическое лечение.

«Рикардо Валеро — большая личность, ему предстоит неврологическое лечение. Желаю скорейшего выздоровления», — заявил Эбрард.

Попытка кражи биографии Джакомо Казановы стоимостью менее 10 долларов произошла в начале декабря. Посла задержала охрана, а записи с камер наблюдения попали в местные СМИ.

После инцидента глава МИД Мексики отозвал Валеро на родину, а впоследствии распространилась информация о состоянии здоровья пожилого дипломата, который в 2012 году перенес операцию на головном мозге. Врачи отметили признаки восстановления мозговой активности, мужчина был в состоянии выполнять сложные социальные и аналитические функции. Но на фоне случившегося придется провести «комплексную переоценку с исследованиями нейровизуализации и когнитивными оценками». Врач считает, что поступок дипломата стал следствием недавних «изменений в структуре и функционировании мозга».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#мексика #посол #аргентина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...