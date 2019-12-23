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 Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса на Камчатке

Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса на Камчатке
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6:20   23 Декабря 2019
Россия

Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса на Камчатке

Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса на Камчатке

Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса на Камчатке, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Ранее местные власти заявили, что утром понедельника по местному времени на трассе между населенными пунктами Раздольный и Коряки в Елизовском районе Камчатского края перевернулся автобус, в котором ехал 21 пассажир. Согласно  предварительным данным, пострадал один человек.

«По предварительной информации, в ДТП пострадали трое человек. Госпитализация им не потребовалась, медики рекомендовали пострадавшим амбулаторное лечение. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции», — рассказали в МЧС.

Отмечается, что в аварию попал автобус Daewoo, которые шел по маршруту № 218 из Петропавловска-Камчатского в Усть-Камчатск. Помимо 21 пассажира в салоне были два водителя.

К месту аварии подогнали вахтовый автобус, на базе которого спасатели организовали передвижной пункт, пассажирам предоставили тепло  и горячий чай.

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Автор: Мария Милкевич
#дтп #камчатка

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