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Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

 Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»
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6:13   23 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Экс-президент Украины, глава фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко требует ввести санкции против компаний страны, работающих с российским «Газпромом». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина».

По словам Порошенко, необходимо не только ввести санкции против прямых поставок газа с территории РФ, но и созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее Россия и Украина договорились о подписании контракта о продлении транзита газа сроком на пять лет, также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут судебные иски, которые сейчас находятся в производстве. При этом в соглашении нет пункта о прямых поставках газа Украине, но эта возможность допускается.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #порошенко #украина #политика #газ

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