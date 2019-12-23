Порошенко требует ввести санкции против компаний Украины, работающих с «Газпромом»

Экс-президент Украины, глава фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко требует ввести санкции против компаний страны, работающих с российским «Газпромом». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина».

По словам Порошенко, необходимо не только ввести санкции против прямых поставок газа с территории РФ, но и созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее Россия и Украина договорились о подписании контракта о продлении транзита газа сроком на пять лет, также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут судебные иски, которые сейчас находятся в производстве. При этом в соглашении нет пункта о прямых поставках газа Украине, но эта возможность допускается.