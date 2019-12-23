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Китай снизит пошлины на более чем 850 видов заграничной продукции с 1 января

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов заграничной продукции с 1 января

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4:34   23 Декабря 2019
Весь мир

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов заграничной продукции с 1 января

Китай снизит пошлины на более чем 850 видов заграничной продукции с 1 января

Руководство Китая с 1 января следующего года снизит пошлины на более чем 850 видов заграничных товаров, говорится в заявлении, распространенном в понедельник комитетом по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.

«С целью расширения импорта и усиления потенциала по расширению масштаба ввоза в страну продукции из-за рубежа с января 2020 года пошлины на более чем 850 видов товаров будут изменены и станут ниже, чем тарифы для стран, получивших режим наибольшего благоприятствования», — отмечается в документе.

Сообщается, что эти меры необходимы для удовлетворения растущего спроса населения Китая на заграничную продукцию.

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Автор: Мария Милкевич
#китай #пошлины

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