Трамп побеседовал во Флориде с морпехом, обвинявшимся в военных преступлениях в Ираке

Американский лидер Дональд Трамп в субботу провел краткий разговор на приеме с экс-бойцом спецназа ВМС США Эдвардом Галлагером, обвинявшимся в военных преступлениях в годы службы в Ираке, пишет газета The Hill.

Они побеседовали в поместье Трампа Мар-о-Лаго в штате Флорида, куда президент прибыл на рождественские каникулы.

Супруга морпеха выложила в Instagram снимок вместе с Трампом и первой леди Меланьей. В Белом доме пока не дали никаких комментариев относительно этой встречи.

Напомним, Галлагера обвиняли, в частности, в убийстве пленного террориста ИГ* в Ираке и демонстрации фотографии тела.

Командование ВМС собиралось исключить спецназовца из рядов вооруженных сил, но Трамп принял его сторону, и в июле 2019 года суд оправдал Галлагера практически по всем предъявленным ему обвинениям.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.