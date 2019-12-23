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МИД Венесуэлы ждет реакции международных организаций на атаку воинской части

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Железнодорожная часть Крымского моста откроется для проезда первых поездов 23 декабря

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 Ургант затронет острые политические темы в эфире нового проекта ФАН

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 Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

МИД Венесуэлы ждет реакции международных организаций на атаку воинской части

МИД Венесуэлы ждет реакции международных организаций на атаку воинской части

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Суда компании Allseas отведены из района прокладки «Северного потока – 2»
3:30   23 Декабря 2019
Весь мир

МИД Венесуэлы ждет реакции международных организаций на атаку воинской части

МИД Венесуэлы ждет реакции международных организаций на атаку воинской части

Руководство Венесуэлы ждет, последует ли реакция международных организаций, критикующих власти республики, на сообщение об атаке представителей оппозиции на воинскую часть на юге страны, заявил в воскресенье в Twitter глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

«Часть венесуэльской оппозиции остается на пути насилия. Посмотрим, дадут ли объективную оценку этой ситуации международные инстанции, «так обеспокоенные» обстановкой в Венесуэле. Мы выражаем солидарность с семьей погибшего военнослужащего», — сообщил министр.

Напомним, ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес написал в Twitter о произошедшем в воскресенье нападении на воинскую часть и попытке похитить оружие. По его словам, нападавшие представители оппозиции были задержаны. В ходе атаки погиб один военнослужащий. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес позже сообщил, что оппозиционеры действовали по указке руководства Колумбии и Бразилии.

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Автор: Мария Милкевич
#нападение #венесуэла

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