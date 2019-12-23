Второй тур президентских выборов состоится в Хорватии с участием двух кандидатов
Второй тур президентских выборов состоится в Хорватии с участием лидера оппозиционной Социал-демократической партии Зорана Милановича и действующего лидера Колинды Грабар-Китарович согласно результатам обработки данных с 99,8 % участков.
Уточняется, что Миланович получает 29,57 % голосов избирателей, Грабар-Китарович – 26,65 % голосов, певец и предприниматель Мирослав Шкоро – 24,42 %.
Поскольку никто из них не преодолел 50-процентный барьер, во второй тур выходят два лидирующих кандидата — Миланович и Грабар-Китарович. Второй тур назначен на 5 января.
«Идем во второй тур. Но не идем на войну, войны закончены, о чем я все время говорю. Идем на цивилизованное гражданское состязание, и пусть победит лучший. Уверен, что этот лучший – я», — заявил Миланович своим сторонникам в штабе СДП.