Второй тур президентских выборов состоится в Хорватии с участием двух кандидатов

Второй тур президентских выборов состоится в Хорватии с участием лидера оппозиционной Социал-демократической партии Зорана Милановича и действующего лидера Колинды Грабар-Китарович согласно результатам обработки данных с 99,8 % участков.

Уточняется, что Миланович получает 29,57 % голосов избирателей, Грабар-Китарович – 26,65 % голосов, певец и предприниматель Мирослав Шкоро – 24,42 %.

Поскольку никто из них не преодолел 50-процентный барьер, во второй тур выходят два лидирующих кандидата — Миланович и Грабар-Китарович. Второй тур назначен на 5 января.