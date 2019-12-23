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Суда компании Allseas отведены из района прокладки «Северного потока – 2»
Железнодорожная часть Крымского моста откроется для проезда первых поездов 23 декабря

Железнодорожная часть Крымского моста откроется для проезда первых поездов 23 декабря

 Ургант затронет острые политические темы в эфире нового проекта ФАН

Ургант затронет острые политические темы в эфире нового проекта ФАН
Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

 Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

МИД Венесуэлы ждет реакции международных организаций на атаку воинской части

МИД Венесуэлы ждет реакции международных организаций на атаку воинской части

 Суда компании Allseas отведены из района прокладки «Северного потока – 2»

Суда компании Allseas отведены из района прокладки «Северного потока – 2»
2:33   23 Декабря 2019
Весь мир

Второй тур президентских выборов состоится в Хорватии с участием двух кандидатов

Второй тур президентских выборов состоится в Хорватии с участием двух кандидатов

Второй тур президентских выборов состоится в Хорватии с участием лидера оппозиционной Социал-демократической партии Зорана Милановича и действующего лидера Колинды Грабар-Китарович согласно результатам обработки данных с 99,8 % участков.

Уточняется, что Миланович получает 29,57 % голосов избирателей, Грабар-Китарович – 26,65 % голосов, певец и предприниматель Мирослав Шкоро – 24,42 %.

Поскольку никто из них не преодолел 50-процентный барьер, во второй тур выходят два лидирующих кандидата — Миланович и Грабар-Китарович. Второй тур назначен на 5 января.

«Идем во второй тур. Но не идем на войну, войны закончены, о чем я все время говорю. Идем на цивилизованное гражданское состязание, и пусть победит лучший. Уверен, что этот лучший – я», — заявил Миланович своим сторонникам в штабе СДП.

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #хорватия

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