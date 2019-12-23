Железнодорожная часть Крымского моста откроется для проезда первых поездов 23 декабря
Железнодорожная часть Крымского моста готова принять первые поезда, рассказал прессе в понедельник глава заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков.
В этот же день, 23 декабря, состоится церемония открытия железнодорожной части Крымского моста с участием президента России Владимира Путина.
Турсунбеков заявил, что строительство моста полностью завершено, выдано заключение о его соответствии техническим регламентам и проектной документации, а также разрешение на ввод в эксплуатацию.