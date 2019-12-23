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Железнодорожная часть Крымского моста откроется для проезда первых поездов 23 декабря

Железнодорожная часть Крымского моста откроется для проезда первых поездов 23 декабря

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Железнодорожная часть Крымского моста откроется для проезда первых поездов 23 декабря

Железнодорожная часть Крымского моста откроется для проезда первых поездов 23 декабря

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Суда компании Allseas отведены из района прокладки «Северного потока – 2»
2:21   23 Декабря 2019
Россия

Железнодорожная часть Крымского моста откроется для проезда первых поездов 23 декабря

Железнодорожная часть Крымского моста откроется для проезда первых поездов 23 декабря

Железнодорожная часть Крымского моста готова принять первые поезда, рассказал прессе в понедельник глава заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

В этот же день, 23 декабря, состоится церемония открытия железнодорожной части Крымского моста с участием президента России Владимира Путина.

Турсунбеков заявил, что строительство моста полностью завершено, выдано заключение о его соответствии техническим регламентам и проектной документации, а также разрешение на ввод в эксплуатацию.

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Автор: Мария Милкевич
#поезда #крымский мост

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