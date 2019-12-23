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Ургант затронет острые политические темы в эфире нового проекта ФАН

Ургант затронет острые политические темы в эфире нового проекта ФАН

 Беспилотный стратегический бомбардировщик хотят создать в России к 2040 году

Беспилотный стратегический бомбардировщик хотят создать в России к 2040 году
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 Сирийские ПВО ведут огонь по воздушным целям в окрестностях Дамаска

Сирийские ПВО ведут огонь по воздушным целям в окрестностях Дамаска
2:01   23 Декабря 2019
Россия

Ургант затронет острые политические темы в эфире нового проекта ФАН

Ургант затронет острые политические темы в эфире нового проекта ФАН

Федеральное агентство новостей сообщает о запуске новой информационно-развлекательной программы «Главный Ургант» с участием актера Андрея Урганта.

В эфир будут приглашены незаурядные собеседники, которые будут делиться со зрителями мнением по самым острым общественно-политическим темам. Передача будет выходить еженедельно.

Первым гостем студии стал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он поведал, какой вопрос задал бы Владимиру Путину, если бы был журналистом, а также какой ответ хотел бы услышать. Также Милонов раскрыл, за что поставил бы прижизненный памятник Александру Лукашенко.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #фан

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