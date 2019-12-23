Ургант затронет острые политические темы в эфире нового проекта ФАН

Федеральное агентство новостей сообщает о запуске новой информационно-развлекательной программы «Главный Ургант» с участием актера Андрея Урганта.

В эфир будут приглашены незаурядные собеседники, которые будут делиться со зрителями мнением по самым острым общественно-политическим темам. Передача будет выходить еженедельно.

Первым гостем студии стал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он поведал, какой вопрос задал бы Владимиру Путину, если бы был журналистом, а также какой ответ хотел бы услышать. Также Милонов раскрыл, за что поставил бы прижизненный памятник Александру Лукашенко.