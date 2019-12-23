Сирийские ПВО ведут огонь по воздушным целям в окрестностях Дамаска

Сирийские системы ПВО ведут огонь по воздушным целям в юго-западных окрестностях Дамаска, передает в понедельник агентство САНА.

Согласно информации агентства, атака осуществляется со стороны Голанских высот, оккупированных Израилем.

«Сирийские зенитчики поразили одну из воздушных целей в небе над районом Акраба в окрестностях столицы», — уточняет агентство.

По сообщению телеканала «Аль-Хадас», ракетные удары наносят ВВС Израиля. Телекана передает по меньшей мере о трех мощных взрывах, прогремевших в районе Сейида-Зейнаб рядом с шоссе в международный аэропорт Дамаска, где расположен лагерь шиитских бойцов из Ливана и Ирака, занявших сторону Дамаска в сирийском конфликте.