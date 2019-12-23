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Самолеты-разведчики НАТО стали втрое чаще появляться у российских границ

Самолеты-разведчики НАТО стали втрое чаще появляться у российских границ

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1:40   23 Декабря 2019
Весь мир

Самолеты-разведчики НАТО стали втрое чаще появляться у российских границ

Самолеты-разведчики НАТО стали втрое чаще появляться у российских границ

Самолеты-разведчики НАТО в 2019 году стали втрое чаще появляться у российских границ, а боевые самолеты — вдвое, рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в интервью газете «Красная звезда».

«Увеличилось число полетов самолетов-разведчиков различных классов вдоль наших морских и сухопутных границ – с 578 в прошлом году до более чем 800 в нынешнем. Аналогичный показатель активности боевых самолетов вырос за тот же период вдвое – счет идет на пятую сотню», — уточнил адмирал.

Он добавил, что из-за этого летчикам морской авиации Балтфлота иногда приходится осуществлять несколько вылетов в день. Носатов подчеркнул, что всего у границ России государства — члены альянса провели порядка 300 различных военных учений в 2019 году.

Командующий заверил, что вся военная активность НАТО мониторится средствами Балтфлота.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #нато #граница

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