Самолеты-разведчики НАТО стали втрое чаще появляться у российских границ

Самолеты-разведчики НАТО в 2019 году стали втрое чаще появляться у российских границ, а боевые самолеты — вдвое, рассказал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в интервью газете «Красная звезда».

«Увеличилось число полетов самолетов-разведчиков различных классов вдоль наших морских и сухопутных границ – с 578 в прошлом году до более чем 800 в нынешнем. Аналогичный показатель активности боевых самолетов вырос за тот же период вдвое – счет идет на пятую сотню», — уточнил адмирал.

Он добавил, что из-за этого летчикам морской авиации Балтфлота иногда приходится осуществлять несколько вылетов в день. Носатов подчеркнул, что всего у границ России государства — члены альянса провели порядка 300 различных военных учений в 2019 году.

Командующий заверил, что вся военная активность НАТО мониторится средствами Балтфлота.