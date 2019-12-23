Беспилотный стратегический бомбардировщик хотят создать в России к 2040 году

Беспилотный стратегический бомбардировщик шестого поколения собираются создать в России к 2040 году, рассказал в интервью газете «МК» командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

По его словам, дальняя авиация развивается не только путем модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока их службы, но и посредством создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации — стратегического бомбардировщика пятого поколения.