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Ургант затронет острые политические темы в эфире нового проекта ФАН

 Беспилотный стратегический бомбардировщик хотят создать в России к 2040 году

Беспилотный стратегический бомбардировщик хотят создать в России к 2040 году
Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

 Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Самолеты-разведчики НАТО стали втрое чаще появляться у российских границ

Самолеты-разведчики НАТО стали втрое чаще появляться у российских границ

 Сирийские ПВО ведут огонь по воздушным целям в окрестностях Дамаска

Сирийские ПВО ведут огонь по воздушным целям в окрестностях Дамаска
0:47   23 Декабря 2019
Россия

Беспилотный стратегический бомбардировщик хотят создать в России к 2040 году

Беспилотный стратегический бомбардировщик хотят создать в России к 2040 году

Беспилотный стратегический бомбардировщик шестого поколения собираются создать в России к 2040 году, рассказал в интервью газете «МК» командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

По его словам, дальняя авиация развивается не только путем модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока их службы, но и посредством создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации — стратегического бомбардировщика пятого поколения.

«Новый самолет будет дозвуковым», — заявил Кобылаш.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #авиация

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