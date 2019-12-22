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Военнослужащий погиб при нападении оппозиции на военную часть в Венесуэле

Военнослужащий погиб при нападении оппозиции на военную часть в Венесуэле

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Один человек застрелен неизвестным в Миннесоте
23:56   22 Декабря 2019
Весь мир

Военнослужащий погиб при нападении оппозиции на военную часть в Венесуэле

Военнослужащий погиб при нападении оппозиции на военную часть в Венесуэле

Оппозиционные силы напали на военную часть на юге Венесуэлы, один военнослужащий погиб, сообщил в Twitter министр обороны Боливарианской республики Владимир Падрино Лопес.

«Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны со стороны экстремистских секторов оппозиции, было похищено оружие», — рассказал венесуэльский министр.

Он добавил, что в настоящее время задержанные дают показания, ведется поиск и преследование остальных нападавших.

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Автор: Мария Милкевич
#нападение #венесуэла

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