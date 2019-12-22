Один человек застрелен неизвестным в Миннесоте

Минимум один человек погиб и шестеро получили ранения при стрельбе на парковке ресторана в городе Спринг-Лейк-Парк в американском штате Миннесота, передает в воскресенье телекомпания СNN.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, жертвой стрельбы стал 19-летний мужчина. Пострадавшие отправлены в больницы, подробности об их состоянии не приводятся.

Также отмечается, что на данный момент полиция не смогла установить личность стрелявшего и его мотивы.