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 Один человек застрелен неизвестным в Миннесоте

Один человек застрелен неизвестным в Миннесоте
23:48   22 Декабря 2019
Весь мир

Один человек застрелен неизвестным в Миннесоте

Один человек застрелен неизвестным в Миннесоте

Минимум один человек погиб и шестеро получили ранения при стрельбе на парковке ресторана в городе Спринг-Лейк-Парк в американском штате Миннесота, передает в воскресенье телекомпания СNN.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, жертвой стрельбы стал 19-летний мужчина. Пострадавшие отправлены в больницы, подробности об их состоянии не приводятся.

Также отмечается, что на данный момент полиция не смогла установить личность стрелявшего и его мотивы.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #стрельба

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