Профсоюз бортпроводников ФРГ намерен бастовать после провала переговоров с Lufthansa

Профсоюз бортпроводников Ufo заявил авиакомпании Lufthansa о готовности объявить забастовку в послепраздничные дни в Германии из-за провала переговоров.

Заместитель председателя правления Ufo Даниэль Флор сказал в видеообращении профсоюза, что, несмотря на провал переговоров, «борьба не заканчивается», и забастовка может быть объявлена в любой день.

«Но что мы можем вам также сказать, это то, что рождественские дни — сочельник, первый и второй день праздника (24–26 декабря) не подпадут под забастовки, но их объявление может произойти и в эти дни. Так что будьте к этому готовы. Очень надеемся, что это будет не последняя фаза в этом противостоянии», — отметил Флор.

В названные им дни граждане ФРГ обычно уезжают на рождественские праздники в родные города, к семьям или за границу.

Ufo уже долгое время не может преодолеть противоречия с Lufthansa относительно условий труда, регулярно призывая к забастовкам.