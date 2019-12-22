Оппозиционный кандидат лидирует на президентских выборах в Хорватии

Кандидат в президенты Хорватии от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович обогнал своих соперников на воскресных президентских выборах по итогам обработки данных с 30 % избирательных участков, передает Государственная избирательная комиссия республики.

Согласно предварительной информации, Миланович получил 32,02 % голосов избирателей следом идет с результатом 27,99 % голосов действующий Лидер хорватии Колинда Грабар-Китарович. На третье место вышел певец и музыкант Мирослав Шкоро с 21,78 % голосов.

Если в первом туре никому не достанется более 50 % голосов, то через 14 дней пройдет второй тур выборов с участием двух претендентов, набравших максимальное количество голосов в первом туре.