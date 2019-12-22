Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

 Экс-полковник Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии

Экс-полковник Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии
Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

 Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Военнослужащий погиб при нападении оппозиции на военную часть в Венесуэле

Военнослужащий погиб при нападении оппозиции на военную часть в Венесуэле

 Один человек застрелен неизвестным в Миннесоте

Один человек застрелен неизвестным в Миннесоте
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

 Экс-полковник Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии

Экс-полковник Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии
Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

 Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Военнослужащий погиб при нападении оппозиции на военную часть в Венесуэле

Военнослужащий погиб при нападении оппозиции на военную часть в Венесуэле

 Один человек застрелен неизвестным в Миннесоте

Один человек застрелен неизвестным в Миннесоте
23:23   22 Декабря 2019
Весь мир

Оппозиционный кандидат лидирует на президентских выборах в Хорватии

Оппозиционный кандидат лидирует на президентских выборах в Хорватии

Кандидат в президенты Хорватии от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович обогнал своих соперников на воскресных президентских выборах по итогам обработки данных с 30 % избирательных участков, передает Государственная избирательная комиссия республики.

Согласно предварительной информации, Миланович получил 32,02 % голосов избирателей следом идет с результатом 27,99 % голосов действующий Лидер хорватии Колинда Грабар-Китарович. На третье место вышел певец и музыкант Мирослав Шкоро с 21,78 % голосов.

Если в первом туре никому не достанется более 50 % голосов, то через 14 дней пройдет второй тур выборов с участием двух претендентов, набравших максимальное количество голосов в первом туре.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#выборы #хорватия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...