Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

 Экс-полковник Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии

Экс-полковник Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии
Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

 Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

ВС Сирии взяли под контроль стратегически важный населенный пункт в провинции Идлиб

ВС Сирии взяли под контроль стратегически важный населенный пункт в провинции Идлиб

 Террорист-смертник на заминированном автомобиле ликвидирован в сирийской провинции Идлиб

Террорист-смертник на заминированном автомобиле ликвидирован в сирийской провинции Идлиб
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

 Экс-полковник Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии

Экс-полковник Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии
Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

 Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

ВС Сирии взяли под контроль стратегически важный населенный пункт в провинции Идлиб

ВС Сирии взяли под контроль стратегически важный населенный пункт в провинции Идлиб

 Террорист-смертник на заминированном автомобиле ликвидирован в сирийской провинции Идлиб

Террорист-смертник на заминированном автомобиле ликвидирован в сирийской провинции Идлиб
22:51   22 Декабря 2019
Сирия

ВС Сирии взяли под контроль стратегически важный населенный пункт в провинции Идлиб

ВС Сирии взяли под контроль стратегически важный населенный пункт в провинции Идлиб

ВС Сирии взяли под контроль стратегически важный населенный пункт ат-Тах в провинции Идлиб, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

По его словам, это поселение на юго-востоке Идлиба было одним из важнейших оплотов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* в провинции.

Напомним, в четверг сирийские войска начали очередную военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб — последнего крупного оплота боевиков. Были освобождены Рабиа, Хурейба, Харба-Баннан, Шаара, Телль-Махв и другие деревни.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сирия #идлиб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...