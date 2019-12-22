ВС Сирии взяли под контроль стратегически важный населенный пункт в провинции Идлиб

ВС Сирии взяли под контроль стратегически важный населенный пункт ат-Тах в провинции Идлиб, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

По его словам, это поселение на юго-востоке Идлиба было одним из важнейших оплотов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* в провинции.

Напомним, в четверг сирийские войска начали очередную военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб — последнего крупного оплота боевиков. Были освобождены Рабиа, Хурейба, Харба-Баннан, Шаара, Телль-Махв и другие деревни.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.