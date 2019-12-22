Греция требует признать незаконным ПНС Ливии и его меморандум с Турцией

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился в Бенгази с предводителем Ливийской национальной армии фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сообщает ливийский информационный портал Alwasat Libiya.

На встрече обсуждались последние события в Ливии, борьба с терроризмом внутри страны и во всей Северной Африке, пути двухстороннего сотрудничества, а также меморандум о взаимопонимании по морским зонам между Турцией и ПНС Ливии.

По мнению греческого министра, что Файез Саррадж не имел права подписывать соглашение с Анкарой. Дендиас подчеркнул, что Греция и Евросоюз твердо выступают против меморандума, так как он угрожает военной безопасности Европы и подвергает риску единство Ливии и всего региона.

Ранее поступила информация о признании Грецией легитимности Временного правительства в Торбруке и готовности открыть посольство в Бенгази.

Напомним, ранее Турция подписала меморандум о взаимопонимании по морским зонам с Правительством нацсогласия Ливии, что стало причиной конфликта с Грецией. Афины обратились к ЕС с требованием признать незаконным и само ПНС Ливии, и его соглашение с Турцией. Такую же позицию заняли власти Италии, Египта и Кипра.

Меморандум, дающий Анкаре право вторгаться в чужие воды Средиземноморья, вызвал неприятие в мировом сообществе, а Греция в знак протеста выслала из страны ливийского посла.

Усугубило ситуацию обещание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно отправить войска в Ливию, если об этом попросит ПНС.

Напомним, с 2014 года Ливийская национальная армия ведет в стране контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против террористов ПНС, незаконно взявших под контроль земли Ливии после революции 2011 года.