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21:16   22 Декабря 2019
Россия

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова столичного Депздрава Лилия Яковлева рассказала о симптомах рака.

По словам специалиста, признаками онкологического заболевания в районе головы и шеи могут быть уплотнения и шишки, на которые часто люди не обращают внимания. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она отметила, что обратить внимание стоит также на выделения и образования в полости рта, а также на дискомфорт при глотании.

Тревожным сигналом также могут стать пигментные пятна, которые начали расти или менять цвет. Еще один признак рака — шатающиеся без особых причин зубы.

Возникновение «на ровном месте» острого отита, заложенности носа и головных болей также должно послужить поводом обратиться к врачу.

Яковлева подчеркнула, что при раннем диагностировании рака выздоравливает до 84% пациентов.

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Автор: Арсений Аскольский
#рак #онкология

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