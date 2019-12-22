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 Экс-полковник Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии

Экс-полковник Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии
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20:51   22 Декабря 2019
Россия

Экс-полковник Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии

Экс-полковник Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко получил устный выговор за непосещение столовой мордовской колонии номер пять, где он отбывает срок. Об этом сообщил журналистам его адвокат Александр Горбатенко в воскресенье, 22 декабря.

За последующие нарушения заключенный может оказаться в штрафном изоляторе. Наказание будет определять администрация колонии, узнал юрист из телефонного разговора с Захарченко.

Ранее ФСИН опровергла слухи о ВИЧ-инфицированных сокамерниках экс-полицейского.

Захарченко был полковником МВД и курировал в ведомстве борьбу с преступностью в топливно-энергетической сфере, в частности отвечал за противодействие коррупции. Его задержали 9 сентября 2016 года по обвинению во взяточничестве.

В квартире сестры экс-чиновника нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Захарченко не смог объяснить, откуда эти деньги.  

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Автор: Арсений Аскольский
#захарченко

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