Баранец рассказал, в чем техническая разница между боевыми самолетами России и США

В комментарии «Политике Сегодня» военный обозреватель «КП» и военный эксперт Виктор Баранец признался, что его часто раздражают теоретические измышления некоторых «специалистов» на тему авиастроения.

«Очень много теоретических измышлений. Экспертов, которые начитались "Юного техника", но и вполне себе серьезных людей, которые говорят: "Вот наш Ф-22 сильнее Су-27, или американский Ф-25 сильнее российского 35-го...". Это все теоретические измышления», — посетовал Баранец.

По мнению эксперта – важна начинка, а именно пилот. Даже на простых с виду самолетах можно делать сложные маневры и наносить более продуманные удары по технике противников.

«Никто не говорит, кто будет управлять. Даже если в самом супер-пупер новом американском самолете бедкт сидеть плохо подготовленный летчик, а в Су-27 будет сидеть ас! Который с помощью маневров и умения ориентироваться сможет превзойти машину, которая по тактико-технических характеристикам будет лучшая в мире», — продолжил Баранец.

Тем не менее, и российская авиация, и американская, вынужден сказать эксперт, сейчас развиты одинаково. Дело в том, что сейчас крайне сложно изобрести что-то новое в самолетостроении. То, что казалось недавно появилось у российских конструкторов, в скором времени перекочевывает к американским и так по кругу. Или наоборот.