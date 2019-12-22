Худшая команда АПЛ победила «Манчестер Юнайтед»

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» на выездном матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

При этом «Манчестер Юнайтед» пропустил два мяча за четыре минуты. Счет на 50-й минуте открыл Исмаила Сарр из-за грубой ошибки вратаря МЮ Давида де Хеа. Затем его удвоил Трой Дини через пенальти.

Победа позволила «Уотфорду» набрать 12 очков. Команда остается худшей в чемпионате, она занимает в турнирной таблице последнюю строчку.

«Манчестер Юнайтед» находится на восьмой позиции.