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 Худшая команда АПЛ победила «Манчестер Юнайтед»

Худшая команда АПЛ победила «Манчестер Юнайтед»

20:32   22 Декабря 2019
Весь мир

Худшая команда АПЛ победила «Манчестер Юнайтед»

Худшая команда АПЛ победила «Манчестер Юнайтед»

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» на выездном матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. 

При этом «Манчестер Юнайтед» пропустил два мяча за четыре минуты. Счет на 50-й минуте открыл Исмаила Сарр из-за грубой ошибки вратаря МЮ Давида де Хеа. Затем его удвоил Трой Дини через пенальти.

Победа позволила «Уотфорду» набрать 12 очков. Команда остается худшей в чемпионате, она занимает в турнирной таблице последнюю строчку.

«Манчестер Юнайтед» находится на восьмой позиции.

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Автор: Арсений Аскольский
#футбол #апл #манчестер юнайтед

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