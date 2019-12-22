Двое человек погибли в результате нападения с ножом на юге Великобритании

Неизвестный устроил поножовщину в Великобритании. Жертвами стали двое человек, еще один серьезно ранен. Инцидент произошел в городе Кроли графства Западный Суссекс.

Об этом пишет газета Express в воскресенье, 22 декабря. На место нападения прибыли десять полицейских машин.

Подозреваемый задержан. Не исключено, что он был знаком со своими жертвами. На данный момент ничего не говорит о том, что произошедшее — теракт, отмечает телеканал Sky News.