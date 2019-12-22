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20:15   22 Декабря 2019
Весь мир

Двое человек погибли в результате нападения с ножом на юге Великобритании

Двое человек погибли в результате нападения с ножом на юге Великобритании

Неизвестный устроил поножовщину в Великобритании. Жертвами стали двое человек, еще один серьезно ранен. Инцидент произошел в городе Кроли графства Западный Суссекс.

Об этом пишет газета Express в воскресенье, 22 декабря. На место нападения прибыли десять полицейских машин.

Подозреваемый задержан. Не исключено, что он был знаком со своими жертвами. На данный момент ничего не говорит о том, что произошедшее — теракт, отмечает телеканал Sky News.

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Автор: Арсений Аскольский
#великобритания #нападение #нож

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