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20:00   22 Декабря 2019
Весь мир

Военный эксперт рассказал, чем российская артиллерия лучше американской

Военный эксперт рассказал, чем российская артиллерия лучше американской

Военный эксперт и обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец редко соглашается с американскими экспертами. Однако для специалистов RAND Corporation собеседник «Политики Сегодня» сделал исключение.

Исследователи американского аналитического центра пришли к выводу, что полевая артиллерия армии США уступает российским вооружениям, передает издание National Interest.

Так получилось, потому что с начала 2000-х Пентагон стал концентрироваться на борьбе с повстанцами. Во время операций в Ираке и Афганистане в качестве основного источника огневой поддержки вместо артиллерии использовались самолеты и вертолеты. Эксперт Джон Гордон заметил, как итог, артиллерия США стала более уязвимой, в то время как эффективность российской артиллерии осталась прежней.

«Я редко соглашаюсь с американцами, но в данном случае факт остается фактом. Последние годы,  скажем так, два последних десятилетия российская военно-конструкторская мысль по части артиллерии продвинулась действительно достаточно серьезно и опережает возможности аналогичных артиллерийских систем США, да и не только Соединенных штатов. Я бы даже сказал, что у России сегодня лучшая в мире артиллерия, что признают даже наши заклятые враги», — считает Баранец.

В качестве примере военный эксперт привел факт из книги рекордов Гиннеса.

«Совсем недавно самая мощная в мире пушка "Малка" попала туда по многим причинам. Как самое дальнобойное артиллерийское орудие оно стреляет на дальность до 45 километров, еще оно и самое точное. Также "Малка" наводится на цель с помощью средств космической навигации», — объяснил Баранец.

Именно поэтому «Малку» часто именуют артиллерийской гордостью России. Впрочем, Россия, по мнению военного обозревателя, всегда была в авангарде артиллерийского прогресса: всегда наши орудия отличались точностью и эффективностью уничтожения целей.

Баранец признался, что его как военного эксперта, часто спрашивают, зачем артиллерия, если есть самолеты?

«Представьте, что в 30 километрах от линии фронта снаряжается самолет. Его цена на мировом рынке 35 миллионов долларов. И этот самолет будет заходить к противнику под воздействием средств ВКО.  Мы же можем потерять дорогостоящую машину и самое главное мы можем потерять пилота, на подготовку которого затрачено 8–10 кг золота. А эту же задачу можно решить с помощью высокоточного артиллерийского снаряда. Причем не только обычного, но и ядерного. Все идет к тому, чтобы решать задачу с наименьшими потерями», — ответил Баранец.

Орудия, как и все вокруг, с приходом цифровизации становятся «умнее». Сейчас помимо всего прочего в артиллерии появились и «думающие», компьютеризированные снаряды. Как итог, конкурировать с ними даже самым быстрым истребителям возможно будет сложновато.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #сша #артиллерия #военная техника #баранец

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