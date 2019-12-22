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 ФЗНЦ предложил МИД РФ обсудить в ООН похищение социологов РФ в Ливии

ФЗНЦ предложил МИД РФ обсудить в ООН похищение социологов РФ в Ливии
19:54   22 Декабря 2019
Весь мир

ФЗНЦ предложил МИД РФ обсудить в ООН похищение социологов РФ в Ливии

ФЗНЦ предложил МИД РФ обсудить в ООН похищение социологов РФ в Ливии

Террористы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают игнорировать требования РФ о встрече адвоката с задержанными в Триполи россиянами. Адвокат Мухаммад Али Айад накануне в очередной раз получил отказ на посещение арестованных.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в беседе с ФАН выразил мнение, что вопрос об освобождении россиян необходимо выносить в ООН.

Напомним, с мая 2019 года двое сотрудников фонда Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан незаконно находятся в неофициальной тюрьме «Митига» в Триполи. Россияне проводили в Ливии социологические исследования при полной согласованности с «правительством».

За все время ареста адвокату россиян позволили лишь один раз увидеться с ними. Накануне защитник социологов в очередной получил резкий отказ от триполитанской стороны. При этом им до сих пор не предъявлены официальные обвинения.

ФЗНЦ предложил МИД РФ обсудить в ОНН похищение социологов РФ в Ливии

Шугалея и Суэйфана захватила подконтрольная так называемому «МВД» ПНС Ливии вооруженная группировка RADA. Ее бандиты во главе с Абд аль-Рауфом Каррой контролируют тюрьму «Митига». ООН обвиняет боевиков в нарушении прав человека, пытках, незаконных арестах и убийствах.

Малькевич считает, что вызволить двух россиян поможет объединение журналистов, правозащитников, политиков и активистов.

«О том, что происходит в «Митиге», подробно рассказал Владимир Текучев. Его страшные откровения заслуживают того, чтобы быть изданными в качестве книги, и весь цивилизованный мир смог увидеть, услышать и устрашиться от того, что происходит сегодня в Ливии», — рассказал он.

Ранее ФАН публиковал интервью с Владимиром Текучевым — капитаном судна «Теметерон». Его также незаконно захватили бандиты ПНС в 2016 году и освободили спустя три года. Он рассказал об ужасах триполитанской судебной системы и тюрьме «Митига».

В распоряжении издания оказалась фотография с плененными социологами. По ней можно представить, в каких условиях содержатся задержанные — лица мужчин изменились до неузнаваемости.

ФЗНЦ предложил МИД РФ обсудить в ОНН похищение социологов РФ в Ливии

Малькевич не исключил, что так называемое ПНС сознательно вводит в заблуждение мировое сообщество и не собирается решать вопрос, потому что использует россиян как заложников для какого-то торга, в том числе в политических целях.

Он напомнил, что в «Митиге» также находится известный ливийский общественный деятель Мухаммед Треки, сын бывшего министра иностранных дел.

«Единственная его вина в том, что он согласился выяснить, что произошло с ребятами и выступить их общественным защитником. Сразу же после этого он был арестован, а вскоре после этого задержали и его адвоката», — напомнил Малькевич.

Глава ФЗНЦ обратил внимание, что законы в современной Ливии не соблюдаются. Неизвестно, что должно произойти, чтобы у мирового сообщества открылись глаза, подчеркнул общественный деятель.

«Я считаю, что МИД должен поддержать инициативу фонда на ближайшей сессии Совета по правам человека ООН в Женеве и провести отдельное мероприятие, посвященное тому беспределу, которое происходит в так называемом официальном Триполи, где обнаглевшие бандиты, террористы и боевики творят самосуд и восстановили в стране средневековье для удовлетворения своих садистских наклонностей», — резюмировал Малькевич.        

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #малькевич #пнс

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