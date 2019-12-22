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Сторонники Навального в Мосгордуме пришли к Кара-Мурзе за зарубежными «дотациями»

Сторонники Навального в Мосгордуме пришли к Кара-Мурзе за зарубежными «дотациями»

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19:21   22 Декабря 2019
Россия

Сторонники Навального в Мосгордуме пришли к Кара-Мурзе за зарубежными «дотациями»

Сторонники Навального в Мосгордуме пришли к Кара-Мурзе за зарубежными «дотациями»

Глава фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максим Круглов и экс-глава «Справедливой России» Михаил Тимонов обсудили внутриполитическую ситуацию в стране с главным рупором «американской идеи», журналистом Владимиром Кара-Мурзой. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Работающий на правительство США радиоведущий и журналист Кара-Мурза, вернувшись из-за границы, где он проводит 50% времени, решил обсудить с депутатами пресс-конференцию президента Владимира Путина и отчет мэра Москвы Сергея Собянина в Мосгордуме.

Кара-Мурза не только используется оппозицией в РФ в качестве «либерального голоса», но и имеет связи в американском правительстве. Ранее, ФАН в своем материале показал, что Кара-Мурза готовит площадку для вмешательства Соединенных Штатов в дела России, и также пытается добиться новых санкций США в отношении нашей страны. Речь идет о так называемом «Законе Магнитского», который предусматривает введение санкций против российских чиновников, якобы нарушающих права человека.

Напомним, что в качестве представителя российской оппозиции для диалога с конгрессом США Кара-Мурзу неоднократно выдвигал Михаил Ходорковский, имеющий сеть СМИ, дестабилизирующих внутреннюю обстановку в России. Кара-Мурза также выступает в роли директора подконтрольного американскому правительству Фонда Немцова.

Сторонники Навального в Мосгордуме пришли к Кара-Мурзе за зарубежными «дотациями»

Появление Михаила Тимонова и Максима Круглова в одном эфире с Кара-Мурзой также неслучайно. Они действительно являются хорошими собеседниками для человека, который 50% своего времени проводит вне страны, предоставляя своему «руководству» свежие поводы для введения новых санкций против бизнесменов и политиков.

К примеру, экс-учредитель обанкротившегося кредитного учреждения «Старый Кремль» Михаил Тимонов, будучи смещенным новым лидером «Справедливой России» Магометом Яндиевым, имеет связи с лидером оппозиции Алексеем Навальным и принимал активное участие в незаконных митингах летом этого года.

Максим Круглов на заре своей политической карьеры неоднократно пересекался с Алексеем Навальным. По словам Круглова, он до сих пор «уважает» Навального за его деятельность, а в начале карьеры буквально «делил с ним один кабинет». Вместе с Сергеем Митрохиным, Ильей Яшиным и юристом ФБК (признан иностранным агентом) Любовью Соболь Круглов призывал граждан к несогласованным акциям протеста у здания столичной мэрии.

Поскольку стихийные протесты в столице в этом году не принесли желаемого результата, Кара-Мурзе только и остается, что в прямом эфире критиковать со своими единомышленниками действующее правительство. Круглов и Тимонов в свою очередь видят, как деятельность Кара-Мурзы спонсируется и оценивается на западе и хотят также принять участие в этом «аттракционе неслыханной щедрости».

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Автор: Роман Самойлов
#эхо москвы #кара-мурза

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