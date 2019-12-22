Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Сторонники Навального в Мосгордуме пришли к Кара-Мурзе за зарубежными «дотациями»

Сторонники Навального в Мосгордуме пришли к Кара-Мурзе за зарубежными «дотациями»

 Радиационный фон Петербурга после прибытия судна с «урановыми хвостами» оказался в норме

Радиационный фон Петербурга после прибытия судна с «урановыми хвостами» оказался в норме

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

 Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Военный эксперт рассказал, чем российская артиллерия лучше американской

Военный эксперт рассказал, чем российская артиллерия лучше американской

 ФЗНЦ предложил МИД РФ обсудить в ООН похищение социологов РФ в Ливии

ФЗНЦ предложил МИД РФ обсудить в ООН похищение социологов РФ в Ливии
Сторонники Навального в Мосгордуме пришли к Кара-Мурзе за зарубежными «дотациями»

Сторонники Навального в Мосгордуме пришли к Кара-Мурзе за зарубежными «дотациями»

 Радиационный фон Петербурга после прибытия судна с «урановыми хвостами» оказался в норме

Радиационный фон Петербурга после прибытия судна с «урановыми хвостами» оказался в норме

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

Депутат из фракции Порошенко увидел угрозу нацбезопасности в сделке с «Газпромом»

 Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Киев принудительно снизил генерацию украинских АЭС

Военный эксперт рассказал, чем российская артиллерия лучше американской

Военный эксперт рассказал, чем российская артиллерия лучше американской

 ФЗНЦ предложил МИД РФ обсудить в ООН похищение социологов РФ в Ливии

ФЗНЦ предложил МИД РФ обсудить в ООН похищение социологов РФ в Ливии
19:14   22 Декабря 2019
Весь мир

Греция первой в ЕС отозвала признание террористов ПНС законной властью Ливии

Греция первой в ЕС отозвала признание террористов ПНС законной властью Ливии

Временное правительство в Тобруке признано Грецией как единственная законная власть в Ливии, сообщает Федеральное агентство новостей. Греция готова к открытию собственного посольства в Бенгази.

В воскресенье, 22 декабря, состоялась встреча греческой делегации во главе с Министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом с представителями Временного правительства Ливии и Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Министр иностранных дел Временного правительства Ливии в Тобруке Абд аль-Хади Хувейдж выразил благодарность Никосу Дендиасу за мужество, с которым Греция первая из Евросоюза отозвала свое признание террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Хувейдж также осудил действия Турции, которая поставляет террористам ПНС вооружение и технику по морским путям. Ранее Анкара подписала меморандум о взаимопонимании по морским зонам с ПНС Ливии, которое уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»*, «Аль-Каида»* и «Братья-мусульмане»*.

Подобное решение со стороны Турции обострило отношения с Грецией, представители которой впоследствии обратились к Евросоюзу с требованием признать незаконным как само ПНС Ливии, так и заключенное с Турцией соглашение. Против меморандума также выступили Египет, Италия и Кипр.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году северо-запад и столицу страны захватили бандформирования, формально объединившиеся в так называемое Правительство национального согласия. Эти группировки связаны, в частности, с запрещенными в России международными террористическими организациями, такими как «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ.

ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Цель операции – освобождение Ливии от боевиков, которые захватили ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года.

*«Исламское государство», «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане» — террористические группировки, запрещенные в РФ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#греция #хафтар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...