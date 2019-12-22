Греция первой в ЕС отозвала признание террористов ПНС законной властью Ливии

Временное правительство в Тобруке признано Грецией как единственная законная власть в Ливии, сообщает Федеральное агентство новостей. Греция готова к открытию собственного посольства в Бенгази.

В воскресенье, 22 декабря, состоялась встреча греческой делегации во главе с Министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом с представителями Временного правительства Ливии и Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Министр иностранных дел Временного правительства Ливии в Тобруке Абд аль-Хади Хувейдж выразил благодарность Никосу Дендиасу за мужество, с которым Греция первая из Евросоюза отозвала свое признание террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Хувейдж также осудил действия Турции, которая поставляет террористам ПНС вооружение и технику по морским путям. Ранее Анкара подписала меморандум о взаимопонимании по морским зонам с ПНС Ливии, которое уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»*, «Аль-Каида»* и «Братья-мусульмане»*.

Подобное решение со стороны Турции обострило отношения с Грецией, представители которой впоследствии обратились к Евросоюзу с требованием признать незаконным как само ПНС Ливии, так и заключенное с Турцией соглашение. Против меморандума также выступили Египет, Италия и Кипр.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году северо-запад и столицу страны захватили бандформирования, формально объединившиеся в так называемое Правительство национального согласия. Эти группировки связаны, в частности, с запрещенными в России международными террористическими организациями, такими как «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ.

ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Цель операции – освобождение Ливии от боевиков, которые захватили ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года.

*«Исламское государство», «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане» — террористические группировки, запрещенные в РФ