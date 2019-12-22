Радиационный фон Петербурга после прибытия судна с «урановыми хвостами» оказался в норме

Судно «Михаил Дудин» с так называемыми урановыми хвостами из Германии прибыло в Петербург в воскресенье, 22 декабря. Горожан вновь охватили слухи о якобы опасности такого груза.

Выяснилось, что радиационный фон во время разгрузки «урановых хвостов» не превысил 25 микрорентген в час, что полностью соответствует норме. Об этом пишет издание «Невские новости», журналисты которого лично проверили фон в Большом порту.

Верхней допустимой границей считается уровень 50 микрорентген в час. Таким образом, появившиеся в Петербурге слухи о якобы опасности «Михаила Дудина» и его груза — ложные. Издание не исключает, что они распространяются специально, чтобы вызвать беспочвенную тревогу у людей.

Напомним, некоторые общественные организации не первый день распространяют в СМИ и соцсетях данные, будто судно перевозит опасный для экологии города и страны груз.

Подобная ситуация была и в прошлый раз — 26 ноября. Тогда в Росатоме уже объясняли, что перевозка «урановых хвостов» не угрожает здоровью петербуржцев. Груз не относится к радиоактивным отходам, поскольку после переработки их переводят в безопасную форму.

В дальнейшем сырье используют в промышленности, в частности для производства урановой продукции на экспорт. «Урановые хвосты» разгрузили в Петербурге и отправили в Свердловскую область.

В воскресенье на место разгрузки прибыли члены Общественного совета «Росатома», депутаты Заксобрания Петербурга и представители правительства города, чтобы проверить безопасность и соблюдение всех требований транспортировки данных материалов.

Проверка доказала, что разгрузка урановых хвостов никак не отображается на радиационном фоне города.

Такие персонажи, как лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, депутат ЗакСа Борис Вишневский и их соратники нашли очередную тему, на которой можно пропиариться, получив таким образом определенные политические дивиденды, резюмируют «Невские новости».